Rezervler 2 seçim arası 6.6 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 3.1 milyar dolar azalarak, 98.4 milyar milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 2.3 milyar dolarlık azalışla 58.8 milyar dolardan 56.5 milyar dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Mayıs haftasında 826 milyon dolar azalarak 42.7 milyar dolardan 41.9 milyar dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|30.12.2022
|45.851
|82.904
|128.755
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|05.05.2023
|45.720
|68.412
|114.132
|12.05.2023
|44.312
|60.815
|105.127
|18.05.2023
|42.765
|58.825
|101.590
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
Bir önceki hafta -151 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Mayıs ile sona eren haftada -4.4 milyar dolara indi.
SWAP HARİÇ -60.5 MİLYAR DOLAR
Swap hariç net rezervler ise -60.3 milyar dolardan -60.5 milyar dolara geriledi.
18 Mayıs haftasında da toplam rezervlerde 3.5 milyar dolar, net rezervlerde ise 2.4 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.
TCMB net rezervleri 2 ayda 22.8 milyar dolar düştü (milyon dolar):
|31.03.2023
|18.470
|7.04.2023
|13.770
|14.04.2023
|12.047
|21.04.2023
|8.294
|28.04.2023
|6.361
|5.05.2023
|6.781
|12.05.2023
|2.326
|18.05.2023
|-151
|26.05.2023
|-4.404
Böylece Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turu arasında toplam rezervler 6.6 milyar dolar, net rezervler ise yaklaşık 6.5 milyar dolar düşmüş oldu.
YORUMLAR