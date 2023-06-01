Rezervler 2 seçim arası 6.6 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 3.1 milyar dolar azalarak, 98.4 milyar milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2.3 milyar dolarlık azalışla 58.8 milyar dolardan 56.5 milyar dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Mayıs haftasında 826 milyon dolar azalarak 42.7 milyar dolardan 41.9 milyar dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 24.06.2022 41.594 60.342 101.936 29.07.2022 40.163 61.101 101.263 26.08.2022 40.824 70.823 111.647 30.09.2022 38.996 68.052 107.048 28.10.2022 39.377 74.804 114.180 25.11.2022 42.835 79.766 122.601 30.12.2022 45.851 82.904 128.755 27.01.2023 50.933 76.206 127.139 24.02.2023 49.190 71.980 121.170 31.03.2023 52.176 70.247 122.423 28.04.2023 46.413 68.471 114.884 05.05.2023 45.720 68.412 114.132 12.05.2023 44.312 60.815 105.127 18.05.2023 42.765 58.825 101.590 26.05.2023 41.939 56.519 98.458

Bir önceki hafta -151 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Mayıs ile sona eren haftada -4.4 milyar dolara indi.

SWAP HARİÇ -60.5 MİLYAR DOLAR

Swap hariç net rezervler ise -60.3 milyar dolardan -60.5 milyar dolara geriledi.

18 Mayıs haftasında da toplam rezervlerde 3.5 milyar dolar, net rezervlerde ise 2.4 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.

TCMB net rezervleri 2 ayda 22.8 milyar dolar düştü (milyon dolar):

31.03.2023 18.470 7.04.2023 13.770 14.04.2023 12.047 21.04.2023 8.294 28.04.2023 6.361 5.05.2023 6.781 12.05.2023 2.326 18.05.2023 -151 26.05.2023 -4.404

Böylece Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turu arasında toplam rezervler 6.6 milyar dolar, net rezervler ise yaklaşık 6.5 milyar dolar düşmüş oldu.