Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Şenol Güneş'e destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Guti'nin ardından Quaresma'dan da paylaşım geldi. Quaresma, Instagram hesabından " Hoşgeldin büyük hoca" paylaşımında bulundu.

Futbolu bırakmaya niyeti yok!

2019'da Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya imza atan, 1 sezon sonra ise ülkesi Vitoria Guimaraes'in yolunu tutan 39 yaşındaki oyuncu geçen sezonun sona ermesinin ardından bonservisini eline almıştı. Portekizli yıldız yeni sezon öncesinde kendisine kulüp bulamazken futbolu bırakma niyetinde değil.

'Olacaklara hazırım'

Quaresma ardından çalışmalarını sürdürdüğü bir idman videosu paylaştı. Başarılı oyuncu bu paylaşımında da, 'Olacaklara hazırım' ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız futbolcunun paylaşımının altına geri dön çağrısı yaptı. Bir kesim taraftar da 39 yaşındaki Quaresma'ya ihtiyaçları olmadığını dile getirdi.

En çok Beşiktaş'ta oynadı

Sosyal medyayı paylaşımlarıyla ikiye bölen Ricardo Quaresma'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Tecrübeli oyuncu, 227 kez Siyah-Beyazlı formayı terleterek kariyerinde en çok Beşiktaş için görev yaptı. Q7 bu maçlarda toplamda 38 gol, 78 asistle takımına katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.