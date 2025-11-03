Richard Gere'in Avrupa rüyası erken bitti

2018'de İspanyol Alejandra Silva ile evlenen 76 yaşındaki ünlü ABD'li oyuncu Richard Gere, ABD'de birkaç yıl yaşadıktan sonra, geçen sonbaharda çocuklarıyla birlikte İspanya'ya yerleşme hayalini gerçekleştirmişti.

Richard Gere, o dönemde İspanya'nın başkenti Madrid'de uzun yıllar yaşayacaklarını söylemiş, 42 yaşındaki eşinin kendisiyle evlendikten sonra yaptığı fedakârlığı anlatarak; "Eşim, bana kendi dünyamda yaşamam için 6 yıl vererek oldukça cömert davrandı. Bu yüzden ona da kendi dünyasında yaşaması için en az 6 yıl vermem adil olur" demişti.

Ne var ki Richard Gere, işleri nedeniyle sık sık ABD'ye gitmek zorunda olması, Avrupa'da yaşama hayalinin erken sona ermesine neden oldu. Avrupa maceralarının sonlandığını doğrulayan Richard Gere; "Harikaydı. Şimdi geri döndük ancak ailemiz İspanya'da bir yıl geçirdi. Ve söyleyebileceğim en önemli şey, eşim Ale'nin ailesinden, arkadaşlarından, kültüründen ve şehrinden gerçekten memnun olması. Ve yemeklerden" dedi.

ÇOCUK ETKİSİ DE VAR

Ayrıca; çiftin ABD’de doğup büyüyen iki oğlu, İspanya'da yaşamaya alışamadı. Bunun yanı sıra Richard Gere’in önceki evliliğinden dünyaya gelen oğlu Homer da ABD’de yaşıyor.