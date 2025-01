İngiliz komedyen, yazar ve oyuncu Ricky Gervais, komedi-drama dizisi 'After Life'ta Brandy karakterini canlandıran Antilly isimli köpeğin öldüğünü açıkladı.

Gervais, Anti'nin ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada,"Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti. Hemen kaynaştık ve After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim dizi deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

After Life'ta Tony karakterine hayat veren Gervais, dizide sık sık köpeği Brandy'yi gezdirirken görülüyordu.

2019'da başlayan dizi 3 sezon sürerek 2022'de sona erdi.

Antilly, Birleşik Krallık'a bağlı Herefordshire'daki Vislor Köpek Eğitim Merkezi'nde doğdu.

REKLAM

Sevimli köpek Tom Cruise'un Yarının Sınırında ve George Clooney Gece Yarısı Gökyüzü filmi dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı. Clooney, 2023'te yönettiği The Boys In The Boat filminde de Antilly'ye rol verdi.

Antilly, Temmuz 2024'te Midsomer Murders dizisiyle emekli oldu.