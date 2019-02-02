Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı:
"Fenerbahçe evinde oynadığı bu iki maçı zaten almak zorundaydı. 2'de 2 yapmak zorundaydılar kısaca içeride. Hem devre arasını hocayla geçirmesi ve kadroyu genişletmesi Fenerbahçe için iyi oldu.
UEFA'ya verilecek olan liste var. Burada Sadık'ın özverisi, arkada Serdar Aziz var, Skrtel geliyor. Oyuncuların arzusu müthiş. Fenerbahçe taraftarı takımına en kötü zamanında bile sahip çıktı.
İlk yarının sonlarına doğru seyirci gelse de maça katkı sağlamıyordu. Şüphe de vardı ve oyunculara da protesto vardı. Şimdi sezon başında sahiplenmedikleri oyuncuları da sahiplenmeye başladılar. Dirar'ın iyiliğini şimdi anladılar.
Favori zaten Fenerbahçe'ydi. Ayew ile ancak golü bulabildi. Ben olsam o golü Ayew'e yazarım. O top maksimum direğe çarpar. Topun yönü değişti. Ben Ayew'e yazarım ama. Hoca transfer istedi. Topun bizde kalmasını sağlayacak oyuncu istedi ve Tolgay transferinde ısrar etti. Ve görüşmeler sonrası oldu. Stoper istedi, 2 tane aldılar.
Serdar'ın açıklaması sonrası ben o gün Fenerbahçe'ye transfer oldu dedim. Bu paraları da Serdar'a ödeyecek kulüpler yok diye düşündüm.
Şener'in gitmesi handikap olurdu. Isla formayı aldı, Şener'e vermemek için direniyor. Jerome'nin Sadık'a yaptığı harekette çok gaddarcaydı. O hareket yapılmaz. Sadık'ın sakatlığının durumu önemli. Çünkü UEFA listesinde büyük ihtimalle o olacaktı ve doktorun kararı çok önemli. Şimdi o bekleniyor. Sürenin sonuna kadar Sadık'ın yerine Serdar Aziz alınabilir listeye.
Fenerbahçe, UEFA'ya 3 oyuncu yazacak. Soldado, Dirar, Tolgay, Mehmet Ekici, Sadık, Moses, Serdar Aziz bunların hangisini yazarsın listeye? Benim kesin yazarım dediğim tek bir oyuncu var. O da Dirar. Devamlılığı en iyi olan oyuncu. Planlamayı ne kadar kötü yapmış Comolli. Kadro dışı bırakılan Dirar, takımın en iyisi.
7 oyuncudan kim dışarıda kalsa problem. Teknik direktörün işi kolay değil. Benim 1. bankom Moses değil Dirar. Stoper almaya mecbur. Sadık veya Serdar'ı alması lazım. Tolgay var daha. Hoca, Tolgay'a resmen aşık. En başından beri istedi.
Slimani'nin performansından dolayı Soldado olabilir. Hocanın işi kolay değil. Ama bu 7 oyuncudan Dirar banko. Moses ve Soldado dışarıda kalabilir. Stoper mecbur almaya ama Tolgay'ı da kesin yazacağını düşünüyorum. Dirar, Tolgay ve stoperlerden bir tanesini yazar UEFA listesine.
Herkes Fenerbahçe'yi beğendi ama henüz benim düşündüğüm Fenerbahçe değil. Ben çok beğenmiyorum daha. Bu takım düşme potasında olacak takım değil. Başkanından yönetime kadar problem vardı.
Teknik direktör tercihleri zaten fiyaskoydu. Şampiyon olma ihtimali düşük ama ilk 5'te olma ihtimali fazladır. 5 ve 7 arası bitirecektir. Kayserispor ve Konya maçları da daha zor geçecektir.
Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali çok düşük. Kadrolara baktığımızda çok güçlenen Galatasaray ve Başakşehir ile diğerlerinin şampiyonluk mücadelesine girme ihtimali görünmüyor.
Mehmet Ekici'nin daha kuvvetli olması lazım. İkinci yarı bitiyor. Soldado da oyunun sonuna doğru pasa doğru yöneliyor. Adebayor gibi idare ediyor. Fenerbahçe yukarıya doğru çıkmaya başlar.
Fenerbahçe 5 ile 7 arası banko olur. Yalnız transfer politikalarını çok doğru buldum ve uçmadılar. Santrfor santrfor demediler. Galatasaray müthiş bir kadro yaptı mesela. Beklentilerin üstüne çıktı. Slimani gol kaçırdıkça bütün güvenini kaybetti ama o da kazanılması gereken bir oyuncu.
Fenerbahçe'nin 3-4 kupon oyuncusu olması lazım. Çünkü rakipleri çok güçlendi. Başakşehir ve Galatasaray ile bu kalitede yarışamazsınız. Volkan şu anda tecrübesiyle oynuyor. Kameni alıyor tutmuyor, Harun'u alıyor tutmuyor. Sadece Galatasaray'ın 1.5 yılda aldığı iki tane santrforuna bakalım. Diagne ve Gomis kaç gol atmışlar bakalım. 32 tane Diagne atmış sadece. E Beşiktaş'ın şampiyonluklarındaki atan oyunculara bakalım.
Ersun Yanal'ın ve ekibin diğer takımlarla yarışması için daha kaliteli oyuncular gerekiyor seneye. Ali beyin UEFA ile görüşmesi iyi geçmiş sanırım.
Galatasaray yönetimi 3 tane stoper aldı. Semih, Marcao, Luyindama. Bunlar çok önemli hamleler. Ozan gitmese bu 2 oyuncuyu alamazdılar. Ondan neden gitti diyemezsin. Alan'ı almaya gittiler, gerçekten şanssızlık yaşamışlar. Herkes isyan ediyor. Ama lap diye 2 tane oyuncu aldılar.
Moses'in koşusu ve bitirişi çok güzeldi. Sonuçta Chelsea'de oynamış bir oyuncu. Şimdi üzerine koymaya çalışıyorlar. Ama devre arası 10 üzerinden 8 iş yaptılar. Ayrıca, Fenerbahçe taraftarının kızgın olduğu oyuncularla barışması. Artık Dirar ile uğraşmıyorlar.
İsmail Köybaşı bugün çok ekonomik oynadı. Bugün takımda kötü oynayan yoktu. Görüyoruz ki bu orta saha ile çıkınca daha fazla oyun oynayan oyuncuları seviyor. Benzia da savunma yapmaya çalışıyor.
Rotasyonu da uygun durum haline getirdi. Bugün Valbuena'yı hiç kullanmadı. Şu an ön tarafta kesin oynayacak diyeceğimiz oyuncu bence Dirar. Orta sahaya Mehmet Topal dışında banko diyecek oyuncu yok.
Kayseri ve Konya maçları zor geçecek. Alt tarafla 3-4 puan atmış olacak şimdi. Psikolojik olarak bunlar iyi gelecek. Tolgay maç kondisyonunu artırdığı gün Tolgay'ı oynatır hoca. Trabzon'da da istiyordu çünkü bu oyuncuyu. Ve Tolgay kuvvetlendiği zaman formayı vermez.
O da büyük bir özveri ile geldi. Daha minumum 3-4 hafta ilk 11'e ihtiyacı var. 3 aydır kolay değil oynamamak. Başakşehir'den sonrada Türkiye'nin en iyi sağ tarafı Fenerbahçe'de. Çok etkili oluyorlar o kanatta.
Galatasaray ve Başakşehir ile baş edebilmek için bugünden itibaren başlamak lazım transfer arayışlarına. Rakipleri senden güçlü çünkü. Daha iyi kadro yapması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin santrfor transferi için 5 ay çalışması lazım, Comolli çalışmasın da bunun için, kim çalışırsa çalışsın.
Bir futbolcunun arma öpmesi çok normaldır. Ama bundan önce öpmedim demesi de doğru değildir. Almanya'dan seni buraya getirmiş bağrına basmış. Fenerbahçe taraftarının sana sahip çıkması da önemli. Ama Beşiktaş'ın ekmeğini de yemişsin. Bu kulüpler büyük camiadır.
Amblem öpmekte problem yoktur ama daha önce öpmediğini söylemek doğru değildir. Beşiktaş'a hizmet etmişsin ve ekmeğini yemişsin. Ayrıca, Tolgay niye milli takımda oynayamıyor biri bunu bana anlatsın. Bunu anlayamıyorum.
Ersun hocanın taraftarla hiç sorunu olmadı. Oyuncu diyaloglarında iyi. Yönetimle de iyi gidiyor. Her şey iyi gidiyor şu anda.
Ligde diyelim ki Fenerbahçe yedinci bitirdi. Avrupa'ya katılabiliyor mu, katılamıyor. Başka bir katılma şansı var mı? UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, niye olmasın! Sonuçta Avrupa Ligi şampiyonluğu var. Bir ihtimal olarak duruyor orada. Düşük ihtimal ama Sayın Ali Koç'un anlattıkları bu anlamda şeylerdi."
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