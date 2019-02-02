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Favori zaten Fenerbahçe'ydi. Ayew ile ancak golü bulabildi. Ben olsam o golü Ayew'e yazarım. O top maksimum direğe çarpar. Topun yönü değişti. Ben Ayew'e yazarım ama. Hoca transfer istedi. Topun bizde kalmasını sağlayacak oyuncu istedi ve Tolgay transferinde ısrar etti. Ve görüşmeler sonrası oldu. Stoper istedi, 2 tane aldılar.