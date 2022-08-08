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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray sözleri

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Alexis Sanchez transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

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  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı TV8,5'da değerlendirdi.

     
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    "Futbol takım oyunudur. Tutan atan büyük avantajlıdır. Muslera tuttu, Gomis attı. Antalyaspor çok özgüvenli oynuyor. Nuri hoca kaybedersem de edeyim demiştir. Okan Buruk, kaybetseydi de ciddi bir kayıp değil derdim. Bugünkü şartlarda Antalya'yı ancak böyle yenersiniz. Okan Hoca da Nuri Hoca da oyunu 0-0'a götürmeye başladılar. Bu şartlarda Galatasaray için müthiş bir 3 puan. Büyük kulüplerin iyi başlaması takımları havaya sokar.
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Okan Hoca taraftarın desteğiyle geldi. Okan hoca ciddi bir serüven yaşadı, Galatasaray'a hafif gelmedi. Başakşehir'de şampiyon oldu. Okan hoca başarılarıyla Galatasaray'ın başına geldi. Okan Buruk istedi ve hak ediyorum bunu ben dedi. Transferde de geç kalındı. Bayağı bir oyuncu şarttı. Bu alınan tipteki oyuncular uçağa atla gel olmuyor.
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Güven sizi havaya sokmayacak. Bir anlık dalgınlıkta büyük takımlar cezayı keser. Galatasaray iyi oynamadı ama kazanamaz anlamına gelmez bu. Rakibiniz çok farklıdır. Rakibinizin büyük olduğunu maçın hiçbir dakikasında unutmayacaksınız. Muslera Galatasaray olduğu için orada. Antalya'da onu tutamazsınız. Muslera gibi kaleciler olduğu zaman takımda arkasındaki oyuncular paslanıyor. Torreira'nın stiline baktığımız zaman çok çabuk toplayacak bir oyuncu. Bu takım için büyük bir moral kaynağı oldu.
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Seferovic transferi önemliydi. Bu maç kötü de olsa doğru stratejiyle kadrosuna kattı. Bugün artık bütün oyuncular savunma arkasına dikkat edelim diyecek. Galatasaray'da bu oyunla ilk 20 dakikayı hayal edemiyorum. Yunus çok faydalı olacak Galatasaray'a. Mertens'i Yunus'un kanadında oynatacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Seferovic ile Gomis'i 11'de oynatacağını düşünüyorum. Yabancı sınırına takılmazsa ben çift santrfor başlayacağını düşünüyorum.
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Yeni transferler nerede oynayacak. Torreira, kısa boylu ama çok kuvvetli bir oyuncu. 4-4-2'yi bu oyuncuyla çok iyi oynarsın. Kerem normal standartının altında kaldı ama çok agresif bir Antalyaspor vardı. Galatasaray şansı bugün kendi yarattı. İyi oynamamış olabilir ama gol yememek de önemlidir. Böyle bir galibiyet, içerideki 4-0'lık galibiyetten iyidir.
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Muslera olmasa Galatasaray mağlup olurdu. Oyuna baktığımızda Antalyaspor galibiyete daha yakındı. Uyku koçları iyidir ama Gomis çıkar bir atar biter iş. Taç antrenörü iyi olabilir ama önemli olan saha içindeki oyuncuların bulunduğu konumlardır. Sen oyuncuların parasını yatır, onlar oynarlar, başka şeye gerek yok. Gomis'in attığı golde tecrübe koşusu vardı. Gomis oynamadığı zaman problem çıkartabilecek bir oyuncu. Önümüzdeki hafta Gomis ile Haris birlikte başlar.
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Hem Gomis hem de Muslera'dan dönüş alınması önemli. Maça damga vuran ikiliden bahsediyoruz. Arsenal gözden çıkardıysa beni, ben İtalya'da daha düşük bir takımda oynayacağıma Türkiye'de gelir 4 büyüklerde oynarım. Kadrolara baktığımızda fizik kalite olarak en önde olan takım Beşiktaş olur ama kaliteyi artırması lazım. Başakşehir'de şampiyonluk Galatasaray'da olmaktan çok daha zordur. Bu yıl Beşiktaş'ı 7-8. sırada zor görürüz. Bu sene şampiyonluk yarışında 4 büyükler olacaktır.
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Erden Timur ve Arda Turan ile birlikte gitmişler İtalya'ya. Galatasaray ciddi bir şekilde teklif yapmış. Alexis Sanchez gelebileceğini söylemiş ama Marsilya da istiyormuş oyuncuyu. Galatasaray bu oyunculardan kesinlikle verim alır. Özellikle Mertens. Ayak içini çok iyi kullanan bir isim. Ceza sahası içinde topla buluştu mu yüzde 80 gol atıyor.
  • Rıdvan Dilmen'den Alexis Sanchez açıklaması: Gelebilirim demiş... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Torreira'yı ligimizin en önemli transferi olarak görüyorum. Bizim bir hocamız vardı; 'Top neredeyse oraya gidin' derdi. İşte Torreira öyle bir isim. Her sistemde oynar. Galatasaray'ın bir forvet alacağını düşünüyorum. Ve almalı da. Daha hazır ve iyi bir forvete ihtiyacı var."

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