Güven sizi havaya sokmayacak. Bir anlık dalgınlıkta büyük takımlar cezayı keser. Galatasaray iyi oynamadı ama kazanamaz anlamına gelmez bu. Rakibiniz çok farklıdır. Rakibinizin büyük olduğunu maçın hiçbir dakikasında unutmayacaksınız. Muslera Galatasaray olduğu için orada. Antalya'da onu tutamazsınız. Muslera gibi kaleciler olduğu zaman takımda arkasındaki oyuncular paslanıyor. Torreira'nın stiline baktığımız zaman çok çabuk toplayacak bir oyuncu. Bu takım için büyük bir moral kaynağı oldu.