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Bugün stada giden bir futbolcu diyelim ki Hristiyan… İbadetini orada yapabilir. Müslümana da niye Müslüman mı oldun diyeceksin? Bizde ırkçılık falan yok. Olamaz da. Herhangi bir Müslüman kardeşimiz namazını kılabilir, Hristiyan bir sporcu da ibadetini yapabilir. Bu konuyu daha fazla kaşımamak lazım. Bugün Mesut var, daha sonra İlkay var. İlkay ile telefon görüşmesi yaptım.