"ADİL İNSANLAR YÖNETMİYOR"

"Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da. Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün."