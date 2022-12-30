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Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Sivasspor maçını yorumladı. Hakem Erkan Özdamar'ın performansını eleştiren Rıdvan Dilmen sert açıklamalar yaptı

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  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sivasspor-Galatasaray maçının ardından TV8.5 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    SİVASSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ: HAKEM BİLE BİLMİYOR

    "Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi."
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    "TÜRK FUTBOLUNA ÇÖKMÜŞLER"

    "Geçen hafta söylemiştim hakem kararları ile ilgili; 'Bunlar daha iyi günlerimiz'. Geçen hafta Atilla Karaoğlan, N'Koudou'yu atamadı. Atmadı değil, atamadı"
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    "Bugün de Erkan Özdamar, Sivas'ın golünü veremedi. Çökmüşler oraya yönetiyorlar Türk futbolunu. Geçen yıl yaşanan hakem operasyonunun etkileri sürüyor."
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    "ADİL İNSANLAR YÖNETMİYOR"

    "Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da. Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün."

     
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    "NASIL ADALET BEKLEYECEKSİN?"

    "VAR'daki ofsayt çizgisini çeken insanların kulüplerin başkanlarına, kulüplere ana avrat küfür ettiğini biliyorum. Fenerbahçe başkanlarına... Bu adamdan nasıl adalet bekleyeceksin?"
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    "HİÇBİR YERDE BÖYLE DEĞİL"

    "Bildiğin arıyorlar ya! Golde hiçbir şey yok ama iptal etmek için bir şey arıyorlar. Şimdi ofsayt diyecekler ve geçecekler. Dünyanın hiçbir liginde hakemler bu kadar lig etki etmez. 
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    "Geçen sezon Trabzonspor açık ara şampiyon oldu mesela ama Abdullah Avcı ve oyunculardan daha çok şampiyonluğu savunan insanlar var. 'Trabzonspor'u ben şampiyon' yaptım diye gezinen insanlar..."
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    "SKORA BAĞLI BİR OYUN"

    "Maça gelecek olursak; Gomis'i daha önce çıkarması gerekirdi bence Okan Buruk'un. Seferovic o kadar da kötü bir oyuncu değil"
  • Rıdvan Dilmen'den Sivasspor - Galatasaray maçı yorumu

    "Yine de hoca kazanmak için tüm değişiklikleri yaptı. Sivas gibi zor bir deplasmanda skora bağlı bir oyunu tercih etti Okan hoca."

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