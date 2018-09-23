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Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"Trabzonsporlu olmak zor. Galatasaray maçında müthiş bir oyun oynandı. Galatasaray'ı Alanyaspor'u 6-0 yendiği maç aldatmıştı. Trabzonspor da o gün Galatasaray'a aldandı. Maçın bitimine yakın bir pozisyon oldu. Ligin ilk haftası Fenerbahçe ile Bursaspor'un maçı vardı. 5 dakika uzadı, son dakikada top Skrtel'in eline düştü. Ben de dedim ki, 'Benim futbol görüşüme göre değil ama yarın bir gün karşımıza öyle pozisyonlar çıkacak ki çok tartışılacak bu pozisyon' O pozisyona sen penaltı diyebilirsin, ben saygı duyarım. Halil Umut Meler olsa Trabzonspor'un bu pozisyonunda golü verecekti."