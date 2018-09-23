Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için tahminini yaptı!
23.09.2018 - 10:34 | Güncelleme:
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi ve VAR'la ilgili flaş bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Lokomotiv Moskova galibiyetini yorumlayan Dilmen, Garry Rodrigues'i överken yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili tahminde de bulundu. Ünlü yorumcu ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transferlerini yorumladı
1
1|21
Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:
"Trabzonsporlu olmak zor. Galatasaray maçında müthiş bir oyun oynandı. Galatasaray'ı Alanyaspor'u 6-0 yendiği maç aldatmıştı. Trabzonspor da o gün Galatasaray'a aldandı. Maçın bitimine yakın bir pozisyon oldu. Ligin ilk haftası Fenerbahçe ile Bursaspor'un maçı vardı. 5 dakika uzadı, son dakikada top Skrtel'in eline düştü. Ben de dedim ki, 'Benim futbol görüşüme göre değil ama yarın bir gün karşımıza öyle pozisyonlar çıkacak ki çok tartışılacak bu pozisyon' O pozisyona sen penaltı diyebilirsin, ben saygı duyarım. Halil Umut Meler olsa Trabzonspor'un bu pozisyonunda golü verecekti."
2
2|21
"İzledi ne verdi korner. Top ele çarptı dedi. Burada benzer karar verdi. Bir anda görüyor topu Burak. Hakem hocaları muhakkak değerlendirsin. Meler o gün izledi, korner verdi. Top bana göre ele çarptı, Rodallega vurdu gol yaptı. Umut Meler'e ve Hüseyin Göçek farklı yorumladı."
3
3|21
"VAR'LA İLGİLİ KARARLAR YÜZDE 90 DOĞRU"
"VAR ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Süre uzadığı için rahatsızım ama genel anlamda da mutluyum. Çok uygulanmaya başladı, doğru kararlar çıktı. beIN Sports'tan rica ediyorum, Konyaspor'un 0-0'ken attığı ilk golü, iptal edilen golü çizgisini falan görmek istiyorum. VAR ile ilgili kararlar yüzde 90 doğru VAR'dan en olumsuz etkilenen takım Bursaspor. 1-0 öndeyken ofsayt ile oluyor, gol atıyorlar, 2-0 olacaktı Rize'de. Elle attılar, VAR ile iptal oldu. VAR ile ilgili Samet Hoca doğruyu görmüş, 'Bize yok mu?' dedi. Size yok hocam. Rastlantı tabii. VAR sistemine ben yenilmek üzereyim."
4
4|21
"Cicim ayları bitti. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın aralarındaki maçlar başlıyor. VAR hakemlerini eleştirmeye başlayacaklar. Konya, Kayseri maçlarını idare ediyor insanlar. Kadıköy'de başlayacak, TT'de devam edecek, Vodafone'da bitecek ilk yarıdaki derbiler. İstanbul derbileri. Çok merak ediyorum. Teknolojik olarak bu VAR'da kamera sayısı artırılmalı."
5
5|21
"Garry Rodrigues'in Lokomotiv maçında 3 tane pozisyonu vardı. Hat-trick yapabilirdi. 1 tanesini kaleci muazzam çıkardı. Rodrigues, çok iyi vurdu. Garry Rodrigues gibi Avrupa'da bu tip oyuncu sayısı az. En iyisi Hazard. İlk günkü yorumumu hatırlıyorum. Bruma'yı geçebilir demiştim. Birkaç maç sallandı ama toparladı. Güven ve gelişim ile oldu. Sadece geniş alan oyuncusu değil. Dar alanda da kat edebiliyor. Ters ayaklı oyuncular, ters kanatta kolay çalım atabiliyor"
6
6|21
"Bir türlü teknik direktörler panzehirini bulamadı. Garry Rodrigues gibi oyunculara karşı sağ beki sol bek yaparım. Neden terse oynatıyorum. Eskiden sağ açık, sağ açıkta oynardı. Mustafa Denizli yıllar önce yaptı bunu, sağı sola koydu. Sağda Ayew, solda Aatif mesela. Rodrigues varken hücuma çıkmaz bir bek zaten. Nagatomo'nun iki ayağı da çok iyi. Baş edebilir böyle kanatlarla. Tipik örneği Robben. Kendi kanadında oynasa bu kadar etkili olmaz."
7
7|21
"Muslera, temiz kaleci. Hata yapabilir ama bir kaleci var kalede. Tutanı iyi. Düzgün bir adam. 2024 tanıtımında bir röportajı var. Yerleşeceğim diyor. Bir kere Türkiye'yi sevmiş. Kulübü Galatasaray'ı sevmiş. Hiçbir tribünle sıkıntısı yok. Türkiye'nin her yerinde saygı görüyor. Galatasaray'ın yıllardır kaleci problemi yok zaten. Simovic, Mondragon, Taffarel. Türkiye'ye ayakla oyuna sokmayı getirmişti Cordoba ile berabere Taffarel."
8
8|21
"GALATASARAY, PORTO KARŞISINDA KONTRA OYNAR"
"Galatasaray, sert oynayan bir takım. Futbol kuralları içerisinde. Fernando, Maicon, Serdar Aziz, Ndiaye. Porto deplasmanında Ndiaye yok. Çok büyük kayıp. Aboubakar falan çok arıyor. Çok çalım atan oyuncuları var. Galatasaray orada kontralarla etkili olmaya çalışacaktır. Porto çok yetenekli takım. Schalke'ye karşı tek kale oynadılar. 3-0'lık galibiyet önemli. Beraberlikler çok olacak. Puan barajı düşecek. Schalke'nin yenmesini isterdim aslında. Çok formsuzlar şu sıra. Fernando'nun yanında Donk'u oynatır, oynatmalı. Mutlaka yapmalı. Porto'nun çok yetenekli orta sahaları var. Beklerini de oyuna sokuyorlar."
"Fenerbahçe'ye çalışıp geldim. Futbolcu olsam, şu anda olsam, hangi rakibe karşı oynayacağımı çalışırdım. Bakardım rakiplere. Kim sol bek, kim orta sol, kim stoper, kartı var mı, çalışırdım. Fenerbahçe'ye karşı da size bir şey göstereceğim. İnanamadım rakamlara. Defans ne demek? NBA'de savunmaya geçirince bağırırlar, 'Defense' diye. O ne demek, geçin durun demek değil. Mücadele edin demek. Fenerbahçe takımı stoperlerine bakın. Toplam 8 maç yapmış Fenerbahçe. Neustadter 8 maçta sarı kart görememiş."
10
10|21
"Fenerbahçe bu 8 maçta Benfica'ya yenilmiş, evinde yenememiş, 3 tane ligde mağlubiyet, 1 tane de Avrupa'da. 8 maçın 5'i mağlup. Hiç sarı kart görmemiş. Hiç mi reaksiyon göstermezsin arkadaş? Gidin vurun demiyorum, Bir mücadele etmez mi insan. Skrtel, 7 maç 1 sarı kart. 1 maçta rotasyona girmiş, yerine Reyes oynamış, o da sarı kart görmemiş. Fenerbahçeliler'in hoşlandığı oyuncu kim Eljif. Topal, 8 maçta hiç kart görmemiş. Merkeze bakar mısın?"
11
11|21
"Fenerbahçe'ye karşı santrafor oynamak ne güzel! Formanı çekmiyor, faul yapmıyor. Gelelim, en çok kart gören oyuncusuna. Elif Elmas, 5 maçta 4 sarı kart görmüş. Bir şey yapmış. En kötü gidip çekmiş adamı. Bu kötü. Takımın mental bir problemi var. Gidip omuz atmıyor, mücadele etmiyor. Fenerbahçe'nin ligde üst üste yenildiği iki maça gidelim. Malatyaspor'a 1-0 yenilmiş, 0 sarı kart. Yenilmişsin, isyan etmemişsin, faul yapmamışsın, hiç kart yok. Göztepe'ye 1-0, 0 sarı kart. Dinamo Zagreb maçında 2 sarı kart. Diğer maçlarda stoperlerin ön liberon görmemiş, Slimani görmüş. Zagreb'te de İsmail ile Elif görmüş."
12
12|21
"Beşiktaş'ta Medel atıldı mı, atıldı. Ndiaye atıldı mı atıldı. Fernando sarı kartlar gördü mü, görüyor. Belhanda. Doğru ya da yanlış. Bir reaksiyon var. Maçlarını 5-0 kazanmıyorsun bu arada. Manchester City'nin stoperi de kart görmüyordur. Senin stoper, ön liberon toplam 23 maçta 1 sarı kart görmüş ya da hakemler hasta Fenerbahçeli. Yeniliyorsun kart göstermiyorlar bari. Bunu hem taktiksel anlamda görmek lazım. Dinamo Zagreb maçı 6-1'de bitebilirdi, dışarıda bırakıyorum. Şenol Güneş ve Quaresması olan tecrübeli bir takım. Bu görüntü olmayacağını biliyordur. Fenerbahçe'nin temaslı ve sıkı oynaması lazım. Böyle maç mı olur Allah aşkına?"
13
13|21
"Benim zamanımda kurallar savunma oyuncularına avantaj sağlıyordu. Fakat, hücumcular 10 lira alırken savunmacılar 5 lira alıyordu. Savunma oyuncusu da dikkatli olmak zorunda. Onlar da iyi ücretler alıyorlar artık. Dikkatli olmak zorundasın ama 1 tane de omuza atmaz, itmez misin! Hakeme bir itiraz etmez misin! Kayarak düşürmez misin bir oyuncuyu!"
14
14|21
TRANSFERLERİ YORUMLADI!
"Jailson sıkı topçu. Benzia çok klas futbolcu ama temposunu artırmalı. Gary Medel'in olmaması büyük avantaj. Harun Tekin yetenekli kaleci ama Beşiktaş maçın Volkan Demirel gerekiyor. Fenerbahçe'nin kadrosu belli ama solda Aatif yerine Eljif olabilir. Eljif forvet arkası falan değil. Tipik üçlü orta sahanın sağ içi. İyi forvet arkası Benzia var. Çok da yük biniyor Eljif'e. Allah korusun. 99 doğumlu. Çok yetenekli orta saha oyuncusu."
15
15|21
"Beşiktaş'ın şunu yapması lazım. İlk iç saha maçı Kayserispor. Bu maçtan sonra ara var ya. Şu zemini bir düzeltin. Yenileyin gerekiyorsa 15 günde. Futbolculara da yazık. Düzeliyor diye düşünüyordum, daha kötüye gidiyor. Adem Ljajic'i daha bekleyeceğim. Şu an Oğuzhan'ın gerisinde. Oğuzhan tarzı bir oyuncu. Beşiktaş, çok gol atan Talisca'dan döndü. 4-2-3-1'in forvet arkası oyuncusu çok golcüydü, altıpas oyuncusuydu Talisca. Ljajic, biraz daha orta saha oyuncusu."
16
16|21
DERBİ TAHMİNİNİ YAPTI!
"Beşiktaş sert orta saha özelliğini Medel'den sonra kaybetti. Oynayamayacağı için. Bir tarafta da, orta sahası sertleşti Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin Jailson ile orta sahası daha da sertleşti. Muhtemelen Tolgay, Oğuzhan ve Ljajic gözüküyor. Oynayan, bilardo gibi oyuncular. Fenerbahçe, Kayserispor maçı orta sahasıyla çıksaydı ben net Beşiktaş derdim. Daha dirençli olduğu için bu maça net Beşiktaş deme ihtimalim yok. Hatta, olağanüstü bir taraftar olacaktır. İnşallah sıkıntısız geçecektir. Müthiş bir Fenerbahçe taraftarı olacaktır. Çok da tecrübeli takım Beşiktaş. Kırılmaması lazım orta sahaların. Orta saha oyuncuları çözecektir maçı."
17
17|21
"Beşiktaş iyi paslaşan, topu tutan, vermeyen bir takım. Bu kez çok yumuşak bir takım değil. Fenerbahçe'nin ikinci bölgesi daha sert. Barış oynadığı zaman daha geniş alanda oynuyorlar. Valbuena da aynı şekilde. Mehmet Topal yalnızdı. Şimdi Jailson da gelince daha kompakt bir takım oldular. 10 gün önce ile fark var. Orta sahada diri olanın daha iyi olacağı bir maç."
18
18|21
"Oynadım kafamda maçı. Yüzde vereyim, beraberlik yüzde 50, yüzde 30 Fenerbahçe, yüzde 20 Beşiktaş. Ev sahibi avantajıyla yüzde 10'u fazla koyuyorum. Kazanacaksa Fenerbahçe biraz daha önde. Beşiktaş daha rahat. 10 puan cebinde. Büyük maç oynamasını biliyorlar. Öyle futbolculardan kurulu."
19
19|21
"Fenerbahçeli futbolcuların, gazete manşetlerini çevirtip okumaları lazım. Evet, Fenerbahçe taraftarı ile kazanır sloganı var 1 haftadır. Futbolcu değil ama taraftar kazanır diye bir şey yok. Evet, taraftar iter. Taraftar önemli etkendir, 1 puan da fazla çıkarsın maça ama sonuçta futbolcu oynuyor. Sonuçta çubuklu formayı giyiyorsun. Çubuklu formayı giyen her oyuncu Fenerbahçe taraftarı için değerlidir."
20
20|21
"Pazartesi akşamı VAR çok konuşulur. Evlenirsin balayına gidersin, belli bir zaman sonra normale döner hayat. Burada da balayı bitti. Cicim ayları bitiyor. Pazartesi akşamı, VAR geliyor. İnşallah sakinlik ön planda olur ama lig başlıyor. Hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hem Beşiktaş Başkanı Fikret Bey'in çok dostluk mesajları vardı. O mesajlar farklılaşmaya başladı. Hem Fikret Bey'in, hem Ali Bey'in, hem Semih Bey'in, oradan Aykut Hoca'nın."
21
21|21
"Çok doğru bir hakem atandı. Çok formda. Fırat Aydınus doğru tercih. Kimse sorsan Fırat Hoca derdi. Fırat, böyle tansiyonu yüksek maçları yönetmek ve idare etmeyi birlikte götürmeyi biliyor. Kolay bir şey değil. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın arasındaki maçları yönetmek kolay değil."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.