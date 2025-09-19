Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıdvan Yılmaz: Kaybettiğimiz için üzgünüz - Beşiktaş Haberleri

        Rıdvan Yılmaz: Kaybettiğimiz için üzgünüz

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 19.09.2025 - 23:21 Güncelleme: 19.09.2025 - 23:21
        "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

        Kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yeterinde mücadele edeceğimiz için kaybettik. Önümüzdeki maçta galip gelip pozitif bir şekilde ilerlemeye çalışacağız.

        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp! Haberi Görüntüle
