Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya temsilcisi Rigas Skola ile deplasmanda karşılaştı.
Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi Rigas'ta Simkovic 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Başakşehir bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Rigas Skola ise puanını 2'ye çıkardı.
Başakşehir, gruptaki dördüncü maçında 13 Ekim'de Rigas'la bu kez İstanbul'da karşılaşacak.
Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu xx, Radu Ghinguleac xx, Mircea Grigoriu xx
Rigas FS: Steinbors xx, Jatta xx, Jagodinskis xx, Lipuscek xx, Vlalukin xx (Rakels dk. 85 ?), Panic xx, Mares xx, Saric xx (Zjuzins dk. 90 ?), Simkovic xx, Emerson xx (Friesenbichler dk. 46 x), Ilic xx (Maksimenko dk. 81 ?)
Başakşehir: Muhammed xx, Caicara xx (Ömer Ali dk. 81 ?), Ndayishimiye xx, Touba xx, Lima xx (Hasan Ali dk. 88 ?), Mahmut xx (Biglia dk. 87 ?), Aleksic xx (Berkay dk. 59 xx), Deniz Türüç xx (Mounir dk. 81 ?), Bertrand Traore xx, Serdar Gürler xx, Okaka xx
Kırmızı kart: Simkovic (dk. 70) (Rigas)
Sarı kartlar: Mares, Steinbors (Rigas), Mahmut (Başakşehir)
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