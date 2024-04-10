Rihanna açıkladı, arkadaşlıktan aileye
Rihanna, bir dergiye verdiği ropörtajda A$AP Rocky ile arkadaş olarak başlayan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu
Rihanna, yakın tarihli bir röportajında A$AP Rocky ile arkadaşlıkla başlayan uzun geçmişlerini ve ilişkilerinin doğal ilerleyişini anlattı. İkilinin bağlantısı profesyonel olarak Rihanna'nın 'Cockiness' remiksinde işbirliği yaparak ve MTV VMA'larda birlikte performans sergileyerek başladı. Paylaşılan yaratıcı vizyon ve A$AP'nin 'Fashion Killa' videosu gibi çalışmaları ikiliyi birbirine daha yakın tuttu.
Rihanna; "Modayı aynı şekilde gördük. Yaratıcılığı aynı şekilde gördük... Sonunda birbirimizin markalarını destekledik. Ben onun markasını giyerdim, o benim lansmanlarıma gelirdi" şeklinde konuştu.
"ONU İLİŞKİLERDE GÖRDÜM"
Bu aşinalık onlara birbirlerinin ilişkilere yaklaşımı konusunda fikirler verdi. Rihanna; "Onu ilişkilerde gördüm. O da beni ilişkilerde gördü. Neler yapabileceğimizi ve birbirimizin hayatına neler getirebileceğimizi biliyorduk" dedi.
COVID salgının aralarındaki bağı hızlandırarak onları ebeveynliğe hazırladığına belirten Rihanna: "COVID, ilişkimizi hızlandırdı. Bu başımıza gelen en iyi şeydi. Tanrı'nın yol göstermesine izin verdim" ifadelerini kullandı.
"ONUN HARİKA BİR BABA OLACAĞINI BİLİYORUM"
Önceki ilişkilerinin kendisini yetersiz hissetmesine neden olan Rihanna, A$AP'nin özellikle bir anne olarak kendisini tam olarak görmesini ve ona inanmasını taktir etmesini anlatan Rihanna; "Onun harika bir baba olacağını biliyordum" diye konuştu.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Avalon, Shutterstock