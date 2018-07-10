Şarkıcı Rihanna'nın, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel'den geçen ay ayrıldığı dedikoduları magazin basınını meşgul ediyordu. Çift, Meksika'da birlikte görüntülendi.

Rihanna ve Hassan Jameel, Puerto Vallarta'da hararetli bir şekilde tartışırken kameralara yakalandı. Ünlü şarkıcının son derece sinirli bir şekilde sevgilisine bağırdığı görüldü.

Yeşil bir bikini giymiş olan Barbadoslu şarkıcı, parmağını Hassan Jameel'e doğrulmuş bağırırken, genç milyarder ise sessizce dinliyor, zaman zaman da kendini savunuyor gibi görünüyordu.