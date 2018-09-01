Rio Ave - Portimonense maçı heyecanı

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Rio Ave, 02 Eylül 2018 Pazar günü Portimonense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Rio Ave 4 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Portimonense 1 puanda ve 18. sırada. Rio Ave son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Portimonense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 686. İddaa'da Rio Ave kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Portimonense kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Rio Ave önceki hafta Estoril mücadelesinde 0-2 kazandı.

Portimonense ise Moreirense karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Rio Ave, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rio Ave, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Portimonense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Portimonense, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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