Rita Ora'nın Paris Moda Haftası stili

İngiliz şarkıcı Rita Ora, Paris Moda Haftası defilelerini takip etmek için gittiği Fransa başkentinde cesur stiliyle dikkat çekti.

34 yaşındaki şarkıcı, Paris'teki gösterişli bir restorana giderken siyah deri şortlu tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

Leopar desenli üst ve büyük siyah gözlüklerle kombinini tamamlayan Ora, restorana girerken otomobilinin önünde basına poz verdi.

Ora'ya büyük ilgi gösteren hayranları, restoran önünde ünlü şarkıcıdan imza istedi, birlikte fotoğraf çektirdi.

Ora, Yeni Zelandalı oyuncu ve yönetmen Taika Waititi ile 2021'de aşk yaşamaya başladıktan sonra 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta sessiz sedasız, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Büyük bir düğün yapma fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyen Rita Ora, "Bazı kadınlar o gün gerçekten özel ilgi görmek ister. Ve herkes farklı. Ve sanırım benim için işimden dolayı her şey çok ilgi odaklı. Bunu gizli tutmak istedim çünkü hayatım ve kariyerim öyle değil" demişti.