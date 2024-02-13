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        Haberler Spor Diğer Güreş Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı - Diğer Haberleri

        Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

        Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 23:55 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:55
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        Rıza Kayaalp gümüş madalya aldı
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        Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilonun finalinde bireysel olarak katılan Rus Sergei Semenov'la karşılaştı.

        Rakibine tuşla yenilen Rıza Kayaalp, organizasyonda gümüş madalya kazandı. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza, böylelikle Rus güreşçi Aleksandr Karelin'le aynı sayıda kalmış oldu.

        Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti.

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