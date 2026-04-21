Avrupa Güreş Şampiyonası: Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sürerken, yarı final mücadelesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk, karşılaşma sırasında sportmenlik dışı bir davranış sergileyerek Kayaalp'e tokat attı. Bu hareketin ardından hakemler tarafından diskalifiye edilen Hlinchuk, turnuva dışı kalırken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırmayı başardı. Gözler şimdi büyük bir merakla beklenen final karşılaşmasına çevrildi; gelişmeler yakından izleniyor. Peki Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp’in final mücadelesi 21 Nisan Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.
13. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANACAK MI?
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde galip gelmesi durumunda kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak.