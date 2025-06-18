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        Haberler Dünya Ortadoğu Rıza Pehlevi'den İran halkına ayaklanma çağrısı | Dış Haberler

        Rıza Pehlevi'den İran halkına ayaklanma çağrısı

        İran'ın devrik lideri Şah Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulunarak, "Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran'ı hep birlikte geri alma zamanı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 00:53 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:53
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        Rıza Pehlevi'den ayaklanma çağrısı
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        İran'da devrim öncesi eski İran Şahı Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulundu.

        Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti'nin sonuna gelindi ve çöküyor. Başlayan şey geri döndürülemez. Gelecek parlak ve birlikte tarihte yeni bir sayfa açacağız. Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran'ı hep birlikte geri alma zamanı. Yakında sizinle birlikte olabilirim" dedi.

        "REJİMİN DÜŞÜŞÜ SONRASINDAKİ 100 GÜN İÇİN BİR GEÇİŞ SÜRECİ PLANIMIZ VAR"

        İran'da yaşanacak bir devrim sonrası halkın paniğe kapılmaması gerektiğini iddia eden Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti'nin düşmesinin ertesi günü için endişelenmeyin. İran bir istikrarsızlık ya da iç savaş dönemine girmeyecektir. Rejimin düşüşü sonrasındaki 100 gün için bir geçiş süreci planımız var" dedi.

        İran askeri, polisi ve devlet memurlarından son günlerde kendisine mesajlar geldiğini ifade eden Pehlevi, rejim yanlısı güvenlik güçlerine seslenerek, "Düşüşü kaçınılmaz olan bir rejim uğruna İran milletinin karşısında durmayın. Çürüyen bir rejim için kendinizi feda etmeyin. Milletin yanında durarak hayatınızı kurtarabilirsiniz" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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