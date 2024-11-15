Rize'de 4.7'lik deprem kamerada Türkiye, bugün iki depremle sarsıldı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde, Rize'nin Hemşin ilçesinde de saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bakan Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Rize'deki deprem anları ise kameralara yansıdı.

Ajanslar Giriş: 15.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:31 facebook

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