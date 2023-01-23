Rize'de küçük boy 30 ton balığa el konuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre Rize'de küçük boy 30 ton balığa el konuldu
ABONE OL

Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton balığa el konuldu

Rize'de, küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince el konuldu. İlgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesilirken, ruhsatlarına da bir ay süreyle el konuldu

Rize'de küçük boy 30 ton balığa el konuldu
AA

Rize'de, küçük boyda avlanan 30 ton balığa el konuldu, para cezasının yanında ruhsatlarına da el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Rize ve Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde yasal boy sınırının altında avlanan 30 ton hamsiye el konuldu, ilgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi ve ruhsatlarına bir ay süreyle el konuldu. Açıklamada, denizde ve karada balık çıkarma noktalarındaki denetimlere devam edildiği kaydedildi.​​​​​​​

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Regaib Kandili ne zaman, bu gece mi? Regaib Kandili 2023 tarihi Diyanet Dini Günler Takvimi'nde yer aldı
GÜNDEM Regaib Kandili tarihi belli oldu
TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 Ocak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?
GÜNDEM TOKİ il il kura takvimi yayınlandı!
Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
GÜNDEM Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları: 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler oldu?
GÜNDEM Gözler Kabine Toplantısı kararlarında
Son dakika haberi: Bakan Akar'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama
GÜNDEM Bakan Akar'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ...
Karaköy'de değnekçiler kamerada!
GÜNDEM Karaköy'de değnekçiler kamerada!
İftar saatleri 23 Ocak | Ankara İzmir ve İstanbul iftar saati - Akşam ezanı vakti Diyanet Namaz Saatleri
GÜNDEM İl il Türkiye günlük iftar saati
Son dakika haberler: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i öldürmüştü... Cinayette yeni gelişme
GÜNDEM Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni ...
Dağcılar fotoğrafladı! Zirveden endişelendiren kareler
GÜNDEM Dağcılar fotoğrafladı! Zirveden endişelendiren ...
Temel Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak! - Güncel haberler
GÜNDEM "Adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.