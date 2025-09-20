Rize'de sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Rize'nin yüksek kesimlerinde sel, su baskını ve heyelana neden oldu; birçok ana yol ise ulaşıma kapandı. Ekipler, ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı, mahsur kalan vatandaşları kurtardı

