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Rize'den TFF'ye tekrar başvurusu!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçının tekrar edilmesi için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduklarını açıkladı. Hasan Kartal, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık" açıklamasını yaptı.

"KURAL HATASI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, pazar günü yaptığı basın toplantısında maçta kural hatası olduğunu savunmuştu: "Kural hatası olduğunu yavaş yavaş idrak ediyoruz. Maç anında fark etmiyorsunuz. Maçtan sonra eski hakemler, yorumcular değerlendirince kural hatası olduğu görülüyor."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray korner kullanırken, topun oyuna girmediği anda Marcao, Abarhoun ile girdiği mücadelede düştü. Pozisyonu VAR'da inceleyen Serkan Çınar penaltıya hükmetti. Bazı hakem hocaları, "Futbolcuların, topun oyunda olmadığı anlardaki
eylemleri için sadece disiplin cezaları (sarı ve kırmızı kart) verilebilir; teknik kararlar (penaltı, direkt ya da endirekt vuruş) verilemez. Rizespor ‘kural hatası var’ diye TFF’ye başvurursa, MHK bunu değerlendirir” ifadesini kullandılar.

KURAL NE DİYOR?

IFAB KURAL 12: Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Çaykur Rizespor Kulübü'nün ‘kural hatası’ iddiasıyla TFF’ye başvurmasının ardından, konu önce MHK tarafından görüşülecek. MHK, ‘kural hatası var’ şeklinde görüş bildirirse, TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak maçın tekrar oynanıp oynanmayacağını kararını verecek.

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