Tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

RİZE'de OrhanKork (30), tartıştığı husumetlisi Celal K. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün bir düğünde bilinmeyen nedenle aralarında sözlü tartışma çıkan Orhan Kork ile Celal K., bugün karşılaştığı köyde yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Celal K., belinden çıkardığı tabancayla Orhan Kork'a 7 el ateş edip, olay yerinde kaçtı. Kurşunların bacak, kasık ve karın bölgesine isabet ettiği Orhan Kork kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Kork, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.