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        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı

        Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde etkili sağanak heyelana neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 07:50 Güncelleme: 21.10.2024 - 07:50
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        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı
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        Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde etkili sağanak heyelana neden oldu. İlk belirlemelere göre boş haldeki 2 ev toprak kütlesi altına kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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