Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de 21 köy yolu kardan kapandı

        RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 21 köy yolu kardan kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 5, İkizdere ilçesinde 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap

        Benzer Haberler

        Ayder Yaylası beyaza büründü
        Ayder Yaylası beyaza büründü
        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (4)
        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (4)
        GÜNCELLEME - Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı
        GÜNCELLEME - Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı
        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (3)
        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (3)
        Rize Valiliği, vatandaşları heyelan ve su baskınlarına karşı uyardı
        Rize Valiliği, vatandaşları heyelan ve su baskınlarına karşı uyardı
        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (2)
        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (2)