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        Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (2)

        KİMLİĞİBELLİ OLDURize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda hayatını kaybeden kişinin Yakup Ali Bayraktar (35) olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:55
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        Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (2)
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        KİMLİĞİBELLİ OLDU

        Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda hayatını kaybeden kişinin Yakup Ali Bayraktar (35) olduğu ortaya çıktı. Cansız bedeni toprak altından çıkarılan Bayraktar’ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi.

        Tahliye edilen riskli binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler, bölgede tıkanan mazgalları açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

        ‘YOLLARIN KAPALI OLDUĞU İHBARLARI GELİYOR’

        Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceğini belirterek, “Bölgede AFAD çalışıyor. Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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