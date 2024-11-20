Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de heyelanın vurduğu evlere 60 ton toprak girmiş (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIRize'nin Çayeli ilçesindeki heyelanda toprak dolan dairede uyurken hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar (35) için ilçede Hacıbaşı Camisi'nde cenaze düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de heyelanın vurduğu evlere 60 ton toprak girmiş (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Rize’nin Çayeli ilçesindeki heyelanda toprak dolan dairede uyurken hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar (35) için ilçede Hacıbaşı Camisi'nde cenaze düzenlendi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Bayraktar’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş cenazeye katıldı. Oğlunun cenazesinde taziyeleri kabul eden Kasım Bayraktar, ayakta durmakta güçlük çekti. Heyelanda yaşamını yitiren Yakup Ali Bayraktar, öğle vakti kılınan namazın ardından Güzeltepe köyünde toprağa verildi.

        ‘HEYELAN RİSKİMİZ VAR’

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, heyelana ilişkin bilgi vererek, “Sürece ilişkin il müdürlerimizin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Alınması gereken tedbirler nelerdir? Onları değerlendirdik. Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Bir can kaybı olunca her ne tedbir alırsak alalım, o can geriye gelmiyor. Bundan sonra bölgedeki alınması tedbirlerin neler olduğu arkadaşlarımızda oturup müzakere ettik. Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oradan suyla dolduğu için heyelan riskimiz var. Vatandaşlarımızı heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Tedbirlerimize devam edeceğiz. Tahliye edilen vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Ekiplerin arka kısımda değerlendirme ve incelemeye başlayacaklar. Arkadaşlarımızın ön çalışmalarından sonra heyelana maruz kalan bina ile ilgili tedbirlerimizi değerlendireceğiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Rize'de heyelanda hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
        Rize'de heyelanda hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
        Rize'de heyelanın vurduğu evlere 60 ton toprak girmiş
        Rize'de heyelanın vurduğu evlere 60 ton toprak girmiş
        Rize'deki heyelandan etkilenen bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Rize'deki heyelandan etkilenen bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi
        Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi
        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki: Duvarlar yıkılmıştı
        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki: Duvarlar yıkılmıştı
        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki Ayran, yaşadıklarını anlattı:
        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki Ayran, yaşadıklarını anlattı: