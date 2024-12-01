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        Heyelanın vurduğu binalarda iskana 3 kat sınırı

        RİZE'de 60 tonluk toprak kütlesinin yamaçtan koptuğu heyelanın izleri silinmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:40
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        Heyelanın vurduğu binalarda iskana 3 kat sınırı
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        RİZE’de 60 tonluk toprak kütlesinin yamaçtan koptuğu heyelanın izleri silinmeye çalışılıyor. Üniversiteli akademisyenler ve ilgili uzmanlar tarafından rapor hazırlanan heyelanla ilgili ölüm vakası yaşanan bina ve yanındaki apartmanda geçici olarak dükkan ve ilk 3 katta iskan yapılmayacağına karar verildi. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Heyelana maruz kalan evlerin içerisindeki toprakları boşalttık. Toprak yeniden kayıp evlere girebilir; sahada teyakkuzdayız ve dikkatliyiz” dedi.

        Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde 18 Kasım’da gece boyu etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki 64 daire de tahliye edildi. Hasar tespitinin ardından heyelan kaldırma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 60 tonluk toprak kütlesinin dolduğu evlerde el arabası ve küreklerle temizlik yaptı.

        Üniversiteli akademisyenler ve uzmanlar tarafından hazırlanan raporda afete maruz kalan bina ve yakınındaki apartmanda geçici olarak dükkan ve ilk 3 katta iskan yapılamayacağına karar verdi. Ekiplerin, risk nedeniyle oturum izni verilmediği dairelere uyarıcı yazılır asılarak ikametlere girişin yasaklandığı bildirildi. Öte yandan heyelanlı yamaçta çalışma yürüten ekipler, suya doymuş toprağın sağanaktan etkilenmemesi için yamaca branda serip, çevresinde iyileştirme çalışması yaptı. Ekiplerin, kayan toprağı kaldırma çalışmaları sürerken, heyelana maruz kalan evlerin içine dolan toprak, kazma, kürek ve el arabalarıyla tahliye edilip, ev sahipleri eşliğinde kıymetli eşyalara ulaşılmaya çalışıldı. Bölgede çalışmalar yağış düşmediği günlerde devam ederken, olası bir heyelana karşı tedbirli sürdürülüyor.

        ‘EVLERİN İÇERİSİNDEKİ TOĞRAĞI BOŞALTTIK’

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çifçi, “Bölgede yeniden afetlerin yaşanmaması için yapılması gereken bu çalışmaları da AFAD, Üniversite ve belediye koordinasyonunda planlıyoruz. Bu zamana kadar özellikle heyelana maruz kalan evlerin içerisindeki toprakları boşalttık. Toprak yeniden kayıp evlere girebilir; sahada teyakkuzdayız ve dikkatliyiz. Binaların içerisinde el arabası, kazma ve kürekle toprak dolmuş olan dairelerinin iç kısımlarını boşalttı. Yaklaşık 1 aydır sürekli yağmur yağıyor. Suya doyan toprağın mümkün olduğunda az suyla temas etmesi için naylonla örtülendirme yaptık. Yağmur dindikçe çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

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