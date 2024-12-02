Rize'de 'Türkiye Kart' uygulaması başladı

TÜRKİYE'nin81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan 'Türkiye Kart', Rize'de törenle uygulamaya geçti. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, "Kartlar birbiriyle entegre olduğu için gittiğiniz her şehirde yeni bir kart satın almak zorunda kalmayacaksınız. Bu da ciddi anlamda vatandaşlarımıza bir kolaylık sunacak" dedi.

Rize'de toplu ulaşım araçlarını tek kartta birleştiren 'Türkiye Kart' uygulaması, törenle hizmet sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı. Törende bir süre önce PTT ile protokol anlaşması imzalanan yeni ulaşım ödeme sistemine entegre edilen uygulama, halk otobüslerinde katılımcılara tanıtıldı. Rize-Trabzon güzergahında kullanılabilir olan uygulama, ilerleyen günlerde kent genelinde yaygınlaştırılacak. Vatandaşlar, 'Türkiye Kartları'na PTT'den sahip olabilecek. Yeni ulaşım ödeme sistemi olan 'Türkiye Kart'; POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında da kullanılabilecek.