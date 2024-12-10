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        Şehit Teğmen Kalyoncu'nun cenazesi, Rize'de toprağa verildi (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu için memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:05
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        Şehit Teğmen Kalyoncu'nun cenazesi, Rize'de toprağa verildi (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu için memleketi Rize’nin Çayeli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP Milletvekili Tahsin Sancak ve bölge halkı katıldı. 2 kardeşi olan Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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