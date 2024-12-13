Rize'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

Rize'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Taha Cebir'in hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamara görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Cebir'in kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, motosikletlinin de aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

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