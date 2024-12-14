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        Rize'de 162, Artvin'de 266 köy yolu kardan kapandı

        RİZEve Artvin'de kar yağışı nedeniyle 428 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:45
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        Rize'de 162, Artvin'de 266 köy yolu kardan kapandı
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        RİZEve Artvin'de kar yağışı nedeniyle 428 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize'de 162, Artvin'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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