Rize'de 162, Artvin'de 266 köy yolu kardan kapandı

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize'de 162, Artvin'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

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