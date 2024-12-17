Rize'de tahliye edilen 8 katlı apartman mühürlendi (2)
MÜHÜRAÇILDI, EŞYALARINI ALDILARRize'yi etkileyen fırtına sonrası oluşan sarsıntının ardından tahliye edilip mühürlenen binadakiler, bazı eşyalarını almak için apartmanın önüne geldi.
MÜHÜRAÇILDI, EŞYALARINI ALDILAR
Rize'yi etkileyen fırtına sonrası oluşan sarsıntının ardından tahliye edilip mühürlenen binadakiler, bazı eşyalarını almak için apartmanın önüne geldi. Zabıta ve polis ekipleri kontrolünde, apartman kapısı açıldı. Evlerinden eşyalarını taşıyan kimi aileler köylerine, kimi ise yakınlarının yanına yerleşti. Zabıta ekipleri vatandaşların eşyalarını almasının ardından apartman kapısını yeniden zincirle kilitleyip, mühürledi.
Binada oturanlardan Remzi Tavukçuoğlu, "Burada depremden, dalgaların salmasından kaynaklanan herhangi bir hasar yok. Geldiler apar topar burayı boşalttılar. Ben bu binanın yapılışını biliyorum. Bu binada dalgalardan kaynaklana bir hasar olmamıştır" diye konuştu.
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