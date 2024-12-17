Rize'de tahliye edilen 8 katlı apartman mühürlendi (2)

MÜHÜRAÇILDI, EŞYALARINI ALDILAR

Rize'yi etkileyen fırtına sonrası oluşan sarsıntının ardından tahliye edilip mühürlenen binadakiler, bazı eşyalarını almak için apartmanın önüne geldi. Zabıta ve polis ekipleri kontrolünde, apartman kapısı açıldı. Evlerinden eşyalarını taşıyan kimi aileler köylerine, kimi ise yakınlarının yanına yerleşti. Zabıta ekipleri vatandaşların eşyalarını almasının ardından apartman kapısını yeniden zincirle kilitleyip, mühürledi.