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        Motorlu testereyle buzlaşan karı kesip yol açtılar

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'na çıkan macera tutkunu grup, paletli araçları yetersiz kalınca buzlaşan karı motorlu testere ile kesip yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:20
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        Motorlu testereyle buzlaşan karı kesip yol açtılar
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        RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'na çıkan macera tutkunu grup, paletli araçları yetersiz kalınca buzlaşan karı motorlu testere ile kesip yol açtı. Yer yer 2 metreyi aşan karda ilerleyen grup, karla kaplı manzarada gezinti yaptı.

        Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası Kaçkar Dağları eteklerinde kurulu yaylalardan olan deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Kavrun Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede yaşayan Yusuf Çiftçi, Hüseyin Şahin ile doğa tutkunu arkadaşları gezinti amaçlı yaylaya çıktı. Yoğun kar nedeniyle bazı evlerin kara gömüldüğü bölgede paletli araçları ilerlemekte güçlük çeken grup, buzlaşan karı motorlu testere ile kesti. Ardından önünde kar küreme bıçağı bulunan araçla kendilerine yol açtı. Buradan farklı yaylalara da ulaşan grup, yer yer 2 metreyi aşan karla kaplı manzarada gezinti yaptı. Grubun yaşadığı adrenalin dolu anlar ise kamerayla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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