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        Rize Valisi ile Belediye Başkanından PTT çalışanlarının ailelerine taziye ziyareti

        RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:45
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        Rize Valisi ile Belediye Başkanından PTT çalışanlarının ailelerine taziye ziyareti
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        RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Baydaş, "O gün, o personelimiz akşam evine gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Eşleri, çocukları, babalarını beklemek üzere hazırlık yapıyorlardı. Cenazeleri o evlere gitti" dedi.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen buluşmada Vali Baydaş, geçen günlerde PTT Başmüdürlüğü'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        'BURADA HİÇBİR ŞEY MEŞRULAŞTIRILAMAZ'

        Vali Baydaş, "2 gün evvel de şehrimizde menfur bir hadise meydana geldi. PTT Başmüdürlüğümüzün altındaki kargo biriminde maalesef istemeyeceğimiz, kimsenin istemeyeceğimiz her görenin rahatsız olacağı bir hadise meydana geldi. 2 mesai arkadaşımız katledildi. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu programdan sonra da ailelerini gidip, ziyaret edeceğiz. İnşallah 2025'te benzeri hadiselerin olmamasını temenni ediyorum. İnsanın olduğu her yerde münakaşa olabilir. Müzakere bu münakaşaya da dönüşebilir. Ama bunun karşılığı asla ve kata ölüm olamaz. O gün, o personelimiz akşam evine gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Eşleri, çocukları, babalarını beklemek üzere hazırlık yapıyorlardı. Cenazeleri o evlere gitti. Bu hiçbir şeyle izah edilebilecek bir şey değil. Burada hiçbir şey meşrulaştıramaz. Elbette bu süreçte adli süreç var; orada mutlaka her şey değerlendirilecektir" dedi. Daha sonra Vali İhsan Selim Baydaş ile Belediye Başkanı Rahmi Metin, hayatını kaybeden PTT çalışanlarının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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