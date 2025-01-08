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        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli tutuklandı (5)

        TUTUKLANDIRize'dePTT'nin kargo bölümünde çalışan 2 kişiyi tabancayla öldüren Hakan Kocaman, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:02
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        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli tutuklandı (5)
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        TUTUKLANDI

        Rize'dePTT'nin kargo bölümünde çalışan 2 kişiyi tabancayla öldüren Hakan Kocaman, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıktı. Cinayet şüphelisi çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kamu görevlisini görevi başında öldürmek' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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