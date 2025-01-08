2 PTT görevlisini öldüren şüpheli tutuklandı (5)

Rize'dePTT'nin kargo bölümünde çalışan 2 kişiyi tabancayla öldüren Hakan Kocaman, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıktı. Cinayet şüphelisi çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kamu görevlisini görevi başında öldürmek' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklandı.

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