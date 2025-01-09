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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:28 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:32
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Ekipler bir süre takip ettikleri şüpheliler R.S, N.T. ve M.M.B'yi gözaltına aldı.

        N.T'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

        Hastaneye götürülen şüpheli R.S'nin mide ve bağırsağında uyuşturucu olduğu belirlendi.

        R.S'nin mide ve bağırsağından 33 kapsül halinde 334,85 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde 7 sentetik ecza çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T. ve R.S. tutuklandı, M.M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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