Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

R.S'nin mide ve bağırsağından 33 kapsül halinde 334,85 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde 7 sentetik ecza çıkarıldı.

Hastaneye götürülen şüpheli R.S'nin mide ve bağırsağında uyuşturucu olduğu belirlendi.

N.T'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Ekipler bir süre takip ettikleri şüpheliler R.S, N.T. ve M.M.B'yi gözaltına aldı.

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