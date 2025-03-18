Havaların ısındığı Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi

DOĞU Karadeniz'de son günlerde artışa geçen hava sıcaklıklarıyla özellikle yüksek kesimlere düşen karların ani ve hızlı erimesi, heyelanlara yol açıyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, “Doğu Karadeniz’de heyelanların tetikleyici unsuru aşırı yağışlardır. Dağınık yerleşim şekli hakim olan bölgede bireysel yol ya da temel kazısında mutlaka uzman görüşü alınmalıdır” dedi.

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz'de, son 3 ayda etkisini gösteren kar yağışı yerini 25 dereceyi bulan sıcak havalara bıraktı. Bölgede son günlerde artışa geçen hava sıcaklıklarıyla özellikle yüksek kesimlere düşen karların ani ve hızlı erimesi, heyelanların artmasına neden oldu. Heyelanların yanı sıra sarp arazi ve yamaçlardan taş düşme vakalarının arttığına dikkati çeken uzmanlar, ‘çamur akması’ olarak nitelendirdikleri son afetleri toprak ağırlığının artmasına bağlıyor.

'TOPRAK AĞIRLIĞI ARTTI'

RTEÜ Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, bölgede kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarındaki artışlarla karın ani ve hızlı erimesinin heyelanları tetiklediğini belirtti. Prof. Dr. Kaya, "Doğu Karadeniz'de heyelanların tetikleyici unsuru aşırı yağışlardır. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir kar kütlesi sıcaklıkların artmasıyla hızla eriyip toprağa nüfuz ederek toprağın ağırlığının artmasına neden oldu. Sonrasında ise yüzeysel toprak akışı dediğimiz; çamurlu bir malzemenin yamaç aşağı doğru akması tahribata yol açtı” dedi.

KAPI VE PENCERELERDE KASILMALAR HEYELANIN HABERCİSİ

Heyelanlı bölgedeki yapılarda afet öncesi çeşitli belirtiler gösterdiğini de kaydeden Prof. Dr. Kaya, "Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşim şekli hakim olduğu için bireysel yol kazısı ya da temel kazısı yapacakları zaman uzman görüş almaları gerekmektedir. Evlerde, arazilerde çatlaklar, bahçe çitlerinde, ağaç ve elektrik direklerinde yamulma meydana geldiyse, kapı ve pencerelerde kasılmaların yaşanması, olası bir heyelanın habercisidir” diye konuştu.