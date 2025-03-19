Rize'de uyuşturucu operasyonu kamerada

RİZE’de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Baskın anları kameraya yansıdı.

Jandarma ekiplerinin, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarında bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları A.B.'ye (55) ait Pazar ilçesindeki eve operasyon gerçekleştirdi. Ev ve araçtaki aramalarda; 811 gram metemfetamin, 360 miligram sıvı sentetik uyuşturucu, 5 gram skunk, 3 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 3 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca mühimmatı ile bir miktar döviz ve nakit para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ekiplerin ikametteki operasyon anları da kameraya yansıdı. Görüntüde; ekiplerin hassas burunlu köpeklerle ev ve araçta arama yapıp çeşitli uyuşturucu maddelerinin bulduğu anlar yer aldı.