Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, “Düzenli egzersiz ve düzenli spor yaparsanız bedeninizi, sağlığınızı korursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli ile sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için memleketi Rize’ye geldi. Ziyaretler sonrası Çaykur Rizespor’un iftar programına katılan Bakan Memişoğlu, orucunu Rizespor yönetimi ile birlikte açtı. İftar programında konuşan Bakan Memişoğlu, "Çaykur Rizespor değerleri olan, bu değerlerini günlük, anlık kazançlarla değil insanlara ve kulüplere örnek olacak şekilde yürüten bir kulüp” dedi.

'SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILINI OLUŞTURMAYA ÇAIŞIYORUZ'

Koruyan, gelişen ve üreten sağlık modeli ile Türkiye Yüzyılı’nı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Düzenli egzersiz ve düzenli spor yaparsanız bedeninizi, sağlığınızı korursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli ile sağlıklı Türkiye yüzyılını oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı sağlıklı olması için teşvik ediyoruz” diye konuştu.