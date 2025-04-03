Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada

MehmetCan PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN,(Rize)-RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşüp, bir süre mücadele verdikten sonra karaya ulaşan domuz, cep telefonu ile görüntülendi.

Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulmak için dere kenarına gelen domuz, suya düştü. Fırtına Deresi'nde sürüklenen ve çırpınan domuz, bir süre sonra yüzerek karaya ulaştı. Domuzun o anları cep telefonu ile görüntülenirken, hayvan bir süre sonra gözden kayboldu.