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        Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada

        MehmetCan PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN,(Rize)-RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşüp, bir süre mücadele verdikten sonra karaya ulaşan domuz, cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:25
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        Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada
        ABONE OL

        MehmetCan PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN,(Rize)-RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşüp, bir süre mücadele verdikten sonra karaya ulaşan domuz, cep telefonu ile görüntülendi.

        Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulmak için dere kenarına gelen domuz, suya düştü. Fırtına Deresi'nde sürüklenen ve çırpınan domuz, bir süre sonra yüzerek karaya ulaştı. Domuzun o anları cep telefonu ile görüntülenirken, hayvan bir süre sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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