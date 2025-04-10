Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

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