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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 31'inci haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:40
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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 31’inci haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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