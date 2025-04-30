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        Rize'de hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

        RİZE'nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak metrelerce sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 23:42 Güncelleme: 30.04.2025 - 23:45
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        Rize'de hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
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        RİZE’nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Sivrikaya köyü mevkisinde meydana geldi. Erzurum’dan Rize istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 ACN 998 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp takla attı. Yol kenarında ters dönerek duran araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ile Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam (21) hayatını kaybetti. Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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