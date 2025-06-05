Rize'de kaçan boğa iş makinesiyle kurtarıldı; o anlar kamerada

Merkeze bağlı Erenköy köyünde bağını kopararak kaçan kurbanlık boğa, kilometrelerce mesafe gittikten sonra bir çay bahçesindeki çukura düşerek mahsur kaldı. Boğayı yakalamak için seferber olan sahipleri, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin, halatla iş makinesine bağladığı boğa düştüğü çukurdan kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

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