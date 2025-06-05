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        Rize'de kaçan boğa iş makinesiyle kurtarıldı; o anlar kamerada

        RİZE'de çay bahçesine kaçan boğa, düştüğü çukurdan iş makinesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:26 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:26
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        Rize'de kaçan boğa iş makinesiyle kurtarıldı; o anlar kamerada
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        RİZE’de çay bahçesine kaçan boğa, düştüğü çukurdan iş makinesiyle kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Merkeze bağlı Erenköy köyünde bağını kopararak kaçan kurbanlık boğa, kilometrelerce mesafe gittikten sonra bir çay bahçesindeki çukura düşerek mahsur kaldı. Boğayı yakalamak için seferber olan sahipleri, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin, halatla iş makinesine bağladığı boğa düştüğü çukurdan kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

        Boğanın iş makinesiyle kurtarılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde; gözleri kapatılan boğanın gövdesiyle iş makinesine bağlanıp, çukurdan kurtarıldığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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