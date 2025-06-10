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        2 kardeşin öldüğü kazaya arı paniği neden olmuş

        RİZE'debariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Ayşe (21) ve kardeşi Muhammet Aşçi'nin (13) hayatını kaybettiği kazada, sürücünün araç içerisine giren arı nedeniyle panik yaşadığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:55
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        2 kardeşin öldüğü kazaya arı paniği neden olmuş
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        RİZE'debariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Ayşe (21) ve kardeşi Muhammet Aşçi'nin (13) hayatını kaybettiği kazada, sürücünün araç içerisine giren arı nedeniyle panik yaşadığı ortaya çıktı.

        Kaza, önceki gün Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden H.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan döndü. İhbarla adrese gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Muhammet Aşçi (13) ile ablası Ayşe Aşçi'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazadan yaralı kurtarılan sürücü ve yolcular M.A. ile S.A., Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        TABURCU OLDULAR

        Yaralılar tedavileri sonrası taburcu edilirken, yaşamını yitiren abla ve kardeşi, Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi. Kazada araçta bulunan ailenin bayram dönüşü Artvin'den Rize'ye gittikleri, yolda sürücünün araç içerisine giren arı nedeniyle panik yapıp, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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