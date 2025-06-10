2 kardeşin öldüğü kazaya arı paniği neden olmuş

Kaza, önceki gün Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden H.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan döndü. İhbarla adrese gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Muhammet Aşçi (13) ile ablası Ayşe Aşçi'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazadan yaralı kurtarılan sürücü ve yolcular M.A. ile S.A., Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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