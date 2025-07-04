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        Rize'nin yaylalarında temmuz ayında kar yağışı

        RİZE'de temmuz ayında yağan kar, Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylaları beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:35
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        Rize'nin yaylalarında temmuz ayında kar yağışı
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        RİZE'de temmuz ayında yağan kar, Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylaları beyaza bürüdü.

        Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylalar beyaza büründü. Diğer yandan İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yüksek rakımlı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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