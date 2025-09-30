TED'den Rize'de 'eğitim forumu'

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Dershane baronlarının ellerinden çocuklarımızı alıp, öğretmen merkezli kıymetli olan okula çocuklarımızı çekmemiz gerekir" dedi.

Rize'de, Türk Eğitim Derneği tarafından 'Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji' temasıyla Rize Eğitim Forumu düzenlendi. Özel bir otelde gerçekleştirilen foruma; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Hürriyet Gazetesi Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, konuşmacılar ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Program öncesi açıklamalarda bulunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitimde tüm bilimsel çalışmalarda. Öğrenmenin yüzde 58'ine öğretmen oturuyor. Onun dışında, onlarda faktör var. Burada baktığınız zaman öğretmende bir motivasyon eksikliği var. Bazen bilgi birikim eksiliği var. Bazen köprü olma görevinde eksiklikler var. Aslında biz Rize Eğitim Forumu’nu Valiliğimizle beraber organize ederken, temel olarak şuna çok önem verdik. Öğretmen önce kendini görsün, kendini bulsun, başarabileceğini bilsin. Bir öğrencinin ülkenin kaderini değiştirebileceğine inansın. Vermiş olduğu bilgi aktarımının aslında sadece bir akademik aktarım değil, bir umut aktarımı olması gerektiğini bilsin. Onun için Türkiye'nin en kıymetli konuşmacılarını getirdik. Öğretmenlerimizi aslında önce akademik olarak kendileriyle tanıştırıyoruz. Akademikten kastım, matematik, fen, sosyal bilimler değil. Bir öğretmen olarak bilgi birikimiyle ve mutlulukla beraber bilgisini aktarabilir. Biz öğretmenlerimizi kendileriyle tanıştırmak için bu formu oluşturduk. Konuşmacılarımızı da özellikle bunu üzerine oturtturduk" diye konuştu.