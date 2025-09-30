Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        TED'den Rize'de 'eğitim forumu'

        TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Dershane baronlarının ellerinden çocuklarımızı alıp, öğretmen merkezli kıymetli olan okula çocuklarımızı çekmemiz gerekir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:34 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        TED'den Rize'de 'eğitim forumu'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Dershane baronlarının ellerinden çocuklarımızı alıp, öğretmen merkezli kıymetli olan okula çocuklarımızı çekmemiz gerekir" dedi.

        Rize'de, Türk Eğitim Derneği tarafından 'Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji' temasıyla Rize Eğitim Forumu düzenlendi. Özel bir otelde gerçekleştirilen foruma; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Hürriyet Gazetesi Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, konuşmacılar ve çok sayıda öğretmen katıldı.

        Program öncesi açıklamalarda bulunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitimde tüm bilimsel çalışmalarda. Öğrenmenin yüzde 58'ine öğretmen oturuyor. Onun dışında, onlarda faktör var. Burada baktığınız zaman öğretmende bir motivasyon eksikliği var. Bazen bilgi birikim eksiliği var. Bazen köprü olma görevinde eksiklikler var. Aslında biz Rize Eğitim Forumu’nu Valiliğimizle beraber organize ederken, temel olarak şuna çok önem verdik. Öğretmen önce kendini görsün, kendini bulsun, başarabileceğini bilsin. Bir öğrencinin ülkenin kaderini değiştirebileceğine inansın. Vermiş olduğu bilgi aktarımının aslında sadece bir akademik aktarım değil, bir umut aktarımı olması gerektiğini bilsin. Onun için Türkiye'nin en kıymetli konuşmacılarını getirdik. Öğretmenlerimizi aslında önce akademik olarak kendileriyle tanıştırıyoruz. Akademikten kastım, matematik, fen, sosyal bilimler değil. Bir öğretmen olarak bilgi birikimiyle ve mutlulukla beraber bilgisini aktarabilir. Biz öğretmenlerimizi kendileriyle tanıştırmak için bu formu oluşturduk. Konuşmacılarımızı da özellikle bunu üzerine oturtturduk" diye konuştu.

        'LİDER ÇIKARIYORUZ'

        Türkiye'de hayal göçü olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "Rize'de eğitim yaptığımıza göre bir oturumumuzda Rize'deki eğitimi tartışacağız. Türk Eğitim Derneği olarak çok eleştirel yanaştığımız maarif modelinin detaylarını tartışacağız. Sonuç itibarıyla buradan öğretmenlerimizin ‘Herkes yaptıysa ben de yaparım’ diyerek gitmesini istiyoruz. İlimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. İlimizde her şey var. Çünkü hep lider çıkarıyoruz. Ama baktığınız zaman belki de ‘Bizim uşağa mı bırakacaksın?’ yanlışıyla başlayan köyümüzdeki eğitimle geri kalıyoruz. Ama bizim insanımızın mutluluğuna mutluluk katıp, öğrencilerimize umut katmamız gerekiyor. Türkiye’de yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimiz için beyin göçü yok. Hayal göçü var. Çocuklarımız umutsuzluk ve hayalsizlik sarmalında. Bu sarmaldan evlatlarımızı testle tost arasından kurtarmamız gerekir. Dershane baronlarının ellerinden çocuklarımızı alıp, öğretmen merkezli kıymetli olan okula çocuklarımızı çekmemiz gerekir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Rize'de "Eğitim Forumu" düzenlendi
        Rize'de "Eğitim Forumu" düzenlendi
        Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat mesaisi
        Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat mesaisi
        Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2
        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2