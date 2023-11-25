Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı geçişinde Mehmet O. yönetimindeki 52 AP 200 plakalı otomobil, yolun karşısında geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hafize Döne'ye çarptı.

Döne, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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