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        Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:54
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        Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı geçişinde Mehmet O. yönetimindeki 52 AP 200 plakalı otomobil, yolun karşısında geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hafize Döne'ye çarptı.

        Döne, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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