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        Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Maçın skoru tartışılabilir ama genel manada hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Özellikle defansif anlamda çıkaracağımız bir sürü ders var bugünden." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:25
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        Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Maçın skoru tartışılabilir ama genel manada hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Özellikle defansif anlamda çıkaracağımız bir sürü ders var bugünden." dedi.

        İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir periyodun ardından Beşiktaş'a karşı hiç beklemedikleri bir maç oynadıklarını belirtti.

        Sahada iyi bir duruş gösteremediklerini ifade eden Palut, "Beşiktaş'ın bir yerde reaksiyonunun mutlaka olacağını biliyorduk ama bize olmasın niyetindeydik. Maçın iki senaryosu vardı. Top bizdeyken senaryo ve top rakipteyken senaryo. Top bizdeyken çok rahat üçüncü bölgeye geçiş yaptık. Ceza sahası içi ve çevresinde gerekli efektifleri ve güçlü kalmayı bir türlü başaramadık. Elimize fırsatlar geçti ama onları değerlendiremedik. Defansif olarak baktığımız zaman Beşiktaşlı oyunculara karşı birebir karşılık vermekte, mücadele kazanmakta, birinci bölgemizde aksiyon alanına girdikleri anda onları engellemekte bugün başarısızdık. Başarısızlık skora direkt yansıdı. İhtiyacımız olan bizi ateşleyecek golü bir türlü bulamadık." diye konuştu.

        Oyuna ortak olamadıklarına dikkati çeken Palut, "Bugün oyunumuz asla tatmin edici değildi. Maçın skoru tartışılabilir ama genel manada hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Özellikle defansif anlamda çıkaracağımız bir sürü ders var bugünden. Hızla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Yaptığımız hataları unutmayarak, gerekli uyarıları yaparak. Mağlubiyetin artçılarını yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Palut, maça gelen taraftarlardan alınan mağlubiyet nedeniyle özür diledi.

        İlhan Palut, ayrıca devre arasında baş dönmesi yaşayan ve kendini iyi hissetmediği için oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın tedbir amacı ile hastaneye götürüldüğünü sözlerine ekledi.

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