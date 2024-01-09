Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 0-4

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin) - Taha Şahin (Dk. 71 Eray Korkmaz), Emirhan Topçu, Anıl Yaşar (Dk. 53 Minchev), Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser (Dk. 71 Gustavo), Varesanovic (Dk. 64 Pinchi), Zeqiri, Gaich

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 86 Emrecan Terzi), Demir Ege Tıknaz (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Rashica (Dk. 73 Ghezzal), Hadziahmetovic, Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 86 Mustafa Hekimoğlu), Cenk Tosun (Dk. 80 Muleka)

GOLLER: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 ve 47 Semih Kılıçsoy, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Olawoyin, Minchev, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.

4'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Onur'un sağ kanattan pasıyla ceza sahasının dışında topla bulaşan Rashica'nın sol ayak içiyle kaleye gönderdiği şutta top ağlara gitti: 0-1.

22'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Zeqiri'nin sol kanattan ceza sahası içeresine havadan gönderdiği pasında Emirhan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kontrol etti.

28'inci dakikada Çaykur Rizesporlu Zeqiri'nin sol kanattan ceza sahası içerisine kadar sürükleyip, yerden kale gönderdiği şutunda top savunmaya çarptı. Kale çizgisi önünde topu önünde bulan Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ağlara giden top, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

45'inci dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Demir Ege'nin yerden pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Semih, rakibini geçerek kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

47'nci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Rashica'nın savunmadan seken şutunda penaltı noktası civarında topu önünde bulan Semih'in rakibini geçerek kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.

55'inci dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içeresinde topla buluşan Varesanovic'in şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı kontrol eden Shelvey'in şutunda top direğe çarptı.

79'uncu dakikada Beşiktaş skor 4-0'a getirdi. Semih'in ceza sahası sağ çaprazında rakibini geçip, yerden kale çizgisine paralel gönderdiği topa dokunan Cenk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2024-01-09 22:21:48

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